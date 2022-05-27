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Глава Ассоциации банков России поделился способом безопасного хранения сбережений

Глава Ассоциации банков России поделился способом безопасного хранения сбережений
Федеральное агентство новостей

Россияне могут защитить свои накопления, разделив их на разные валюты. Вкладчикам также стоит больше доверять национальной валюте, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Центробанк России ранее принял решение продолжить курс по снижению ключевой ставки, из-за чего стоимость доллара на Мосбирже выросла до отметки в 60,79 рубля, хотя утром он продавался по 55,80 рубля за единицу. Академик РАН предложил несколько вариантов, чтобы не потерять сбережения. 

«Надо диверсифицировать свои вложения, хранить их в разных валютах, включая и золото. Но сейчас говорить о том, чтобы хранить средства в каких-то конкретных валютах, уже не оправдано. Потому что хранение в иных валютах, кроме национальных, несет в себе риски. Может быть, эти валютные сбережения будут еще каким-то санкциям подвержены. Сейчас можно хранить в рублях и выбирать те банки, которые предоставляют наиболее для вас выгодные условия, потому что у банков тоже есть диапазон предложений достаточно широкий», — уточнил Тосунян.

Он предположил, что после уменьшения ставки ряд финансовых учреждений станут предлагать вкладчикам депозиты, близкие к отметке в 8-9%. Специалист также посчитал, что ЦБ все же будет действовать лояльно не только к физическим, но и юридическим лицам. 

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