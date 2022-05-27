Глава Ассоциации банков России поделился способом безопасного хранения сбережений

Россияне могут защитить свои накопления, разделив их на разные валюты. Вкладчикам также стоит больше доверять национальной валюте, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Центробанк России ранее принял решение продолжить курс по снижению ключевой ставки, из-за чего стоимость доллара на Мосбирже выросла до отметки в 60,79 рубля, хотя утром он продавался по 55,80 рубля за единицу. Академик РАН предложил несколько вариантов, чтобы не потерять сбережения.
«Надо диверсифицировать свои вложения, хранить их в разных валютах, включая и золото. Но сейчас говорить о том, чтобы хранить средства в каких-то конкретных валютах, уже не оправдано. Потому что хранение в иных валютах, кроме национальных, несет в себе риски. Может быть, эти валютные сбережения будут еще каким-то санкциям подвержены. Сейчас можно хранить в рублях и выбирать те банки, которые предоставляют наиболее для вас выгодные условия, потому что у банков тоже есть диапазон предложений достаточно широкий», — уточнил Тосунян.
Он предположил, что после уменьшения ставки ряд финансовых учреждений станут предлагать вкладчикам депозиты, близкие к отметке в 8-9%. Специалист также посчитал, что ЦБ все же будет действовать лояльно не только к физическим, но и юридическим лицам.