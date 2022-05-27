Глава Ассоциации банков России поделился способом безопасного хранения сбережений

«Надо диверсифицировать свои вложения, хранить их в разных валютах, включая и золото. Но сейчас говорить о том, чтобы хранить средства в каких-то конкретных валютах, уже не оправдано. Потому что хранение в иных валютах, кроме национальных, несет в себе риски. Может быть, эти валютные сбережения будут еще каким-то санкциям подвержены. Сейчас можно хранить в рублях и выбирать те банки, которые предоставляют наиболее для вас выгодные условия, потому что у банков тоже есть диапазон предложений достаточно широкий», — уточнил Тосунян.