Глава АНБ Накасоне: США проводят «наступательные кампании» в поддержку Украины

Глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне заявил, что армейские хакеры США провели несколько «наступательных операций», поддержав Украину, сообщает Sky News.
«Мы провели полный спектр операций; наступательные, оборонительные и информационные», — заявил Накасоне.
Он отметил, что все мероприятия проводились в соответствии с законом и осуществлялись под полным гражданским надзором, не рассказав других подробностей и целей.
Накасоне пояснил, что его главная задача состоит в предоставлении министру обороны и президенту США различных вариантов действий.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что РФ даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность.