Новости0

Глава АНБ Накасоне: США проводят «наступательные кампании» в поддержку Украины

Глава АНБ Накасоне: США проводят «наступательные кампании» в поддержку Украины
piqsels.com

Глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне заявил, что армейские хакеры США провели несколько «наступательных операций», поддержав Украину, сообщает Sky News.

«Мы провели полный спектр операций; наступательные, оборонительные и информационные», — заявил Накасоне.

Он отметил, что все мероприятия проводились в соответствии с законом и осуществлялись под полным гражданским надзором, не рассказав других подробностей и целей.

Накасоне пояснил, что его главная задача состоит в предоставлении министру обороны и президенту США различных вариантов действий.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что РФ даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.