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Глава администрации Шольца сравнил ожидания Киевом «Леопардов-2» с «синдромом «Фау-2» у немецких нацистов

Журналист Коц назвал три вида тяжелых вооружений, которые Украина может получить от ФРГ
wikipedia.org | Bundeswehr-Fotos / CC BY 2.0

Глава администрации Канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил ожидания Украины поставок оружия от Берлина с тем, как гитлеровская Германия ожидала поставок ракет «Фау-2», которые считались «чудо-оружием».

При Гитлере ракету «Фау-2» считали невероятно эффективным оружием, которе позволит завоевать Европу и СССР, появление таких снарядов очень ждали. Теперь Киев ожидает от ФРГ поставок от ФРГ танков Leopard 2, и Шмидт назвал эти явления похожими, обозначив их как некий «синдром».

«Это можно назвать синдромом «Фау-2», что есть это «чудо-оружие», которое, как по волшебству, сделает так, что все проблемы исчезнут. Leopard 2 теперь рассматривается Украиной как чудо-оружие… Но это не так», – заявил Шмидт.

Отметим, что Третий рейх использовал «Фау-2» для обстрелов Лондона и Антверпена, а при изготовлении этих ракет погибали тысячи узников концлагерей.

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