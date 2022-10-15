Глава администрации Шольца сравнил ожидания Киевом «Леопардов-2» с «синдромом «Фау-2» у немецких нацистов

Глава администрации Канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил ожидания Украины поставок оружия от Берлина с тем, как гитлеровская Германия ожидала поставок ракет «Фау-2», которые считались «чудо-оружием».
При Гитлере ракету «Фау-2» считали невероятно эффективным оружием, которе позволит завоевать Европу и СССР, появление таких снарядов очень ждали. Теперь Киев ожидает от ФРГ поставок от ФРГ танков Leopard 2, и Шмидт назвал эти явления похожими, обозначив их как некий «синдром».
«Это можно назвать синдромом «Фау-2», что есть это «чудо-оружие», которое, как по волшебству, сделает так, что все проблемы исчезнут. Leopard 2 теперь рассматривается Украиной как чудо-оружие… Но это не так», – заявил Шмидт.
Отметим, что Третий рейх использовал «Фау-2» для обстрелов Лондона и Антверпена, а при изготовлении этих ракет погибали тысячи узников концлагерей.