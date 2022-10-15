Глава администрации Шольца сравнил ожидания Киевом «Леопардов-2» с «синдромом «Фау-2» у немецких нацистов

«Это можно назвать синдромом «Фау-2», что есть это «чудо-оружие», которое, как по волшебству, сделает так, что все проблемы исчезнут. Leopard 2 теперь рассматривается Украиной как чудо-оружие… Но это не так», – заявил Шмидт.