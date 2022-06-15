Новости0

Глава Абхазии Бжания заявил о нарушениях воздушных границ страны самолетами НАТО

Глава Абхазии Бжания заявил о нарушениях воздушных границ страны самолетами НАТО
wikipedia.org / Arcturus / CC BY-SA 3.0

Разведывательные самолеты стран НАТО в последнее время все больше нарушают воздушное пространство Абхазии, заявил глава республики Аслан Бжания.

На торжественном мероприятии по случаю 30-летнему юбилею государственной службы охраны он отметил, что минобороны Абхазии зафиксировало небывало огромное число нарушений со стороны авиации Североатлантического альянса. Президент предположил, что это может говорить о подготовке недружественных действий со стороны государств-членов НАТО.

«Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям», — заявил Бжания.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что допускает возможность территориальных уступок Украины взамен на мир в стране.

абхазия бжания НАТО самолеты
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.