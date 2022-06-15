Глава Абхазии Бжания заявил о нарушениях воздушных границ страны самолетами НАТО

На торжественном мероприятии по случаю 30-летнему юбилею государственной службы охраны он отметил, что минобороны Абхазии зафиксировало небывало огромное число нарушений со стороны авиации Североатлантического альянса. Президент предположил, что это может говорить о подготовке недружественных действий со стороны государств-членов НАТО.