Глава Абхазии Бжания заявил о нарушениях воздушных границ страны самолетами НАТО

Разведывательные самолеты стран НАТО в последнее время все больше нарушают воздушное пространство Абхазии, заявил глава республики Аслан Бжания.
На торжественном мероприятии по случаю 30-летнему юбилею государственной службы охраны он отметил, что минобороны Абхазии зафиксировало небывало огромное число нарушений со стороны авиации Североатлантического альянса. Президент предположил, что это может говорить о подготовке недружественных действий со стороны государств-членов НАТО.
«Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям», — заявил Бжания.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что допускает возможность территориальных уступок Украины взамен на мир в стране.