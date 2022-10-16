Гладков выступил с обращением после теракта на полигоне в Белгородской области

Теракт произошел на полигоне ЗВО в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков записал видеообращение после случившегося.
Об инциденте стало известно вечером 15 октября. Террористы открыли огонь по личному составу подразделения во время подготовки добровольцев. В результате вооруженного нападения погибли 11 человек.
«Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет», — обратился к населению глава Белгородской области в Telegram.
Сейчас власти региона занимаются восстановлением объектов, которые ранее были повреждены. Гладков пообещал предоставить дополнительную информацию позже.