Гладков выступил с обращением после теракта на полигоне в Белгородской области

«Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет», — обратился к населению глава Белгородской области в Telegram.