Гладков сообщил о смерти пострадавшей при обстреле Белгородской области женщины

Скончалась женщина из села Журавлевка в Белгородской области. Она получила ранения во время обстрела со стороны украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.
Градоначальник до этого рассказал, что пострадавшая во время атаки киевских радикалов женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Гладков при этом отметил, что в целом ситуация в регионе спокойная, если исключить некоторые отдельные направления на приграничных территориях.
Губернатор также обратился к жителям, в первую очередь, к уроженцам населенных пунктов Журавлевка, Нехотеевка и Середа с призывом не посещать эти села. Запрет будет действовать «до особого распоряжения».
Ранее во время обстрела со стороны украинских националистов пострадал житель села Солохи. Об этом написал URA.RU.