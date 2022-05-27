Гладков сообщил о смерти пострадавшей при обстреле Белгородской области женщины

Градоначальник до этого рассказал, что пострадавшая во время атаки киевских радикалов женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Гладков при этом отметил, что в целом ситуация в регионе спокойная, если исключить некоторые отдельные направления на приграничных территориях.