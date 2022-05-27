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Гладков сообщил о смерти пострадавшей при обстреле Белгородской области женщины

Гладков сообщил о смерти пострадавшей при обстреле Белгородской области женщины
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Скончалась женщина из села Журавлевка в Белгородской области. Она получила ранения во время обстрела со стороны украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Градоначальник до этого рассказал, что пострадавшая во время атаки киевских радикалов женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Гладков при этом отметил, что в целом ситуация в регионе спокойная, если исключить некоторые отдельные направления на приграничных территориях.

Губернатор также обратился к жителям, в первую очередь, к уроженцам населенных пунктов Журавлевка, Нехотеевка и Середа с призывом не посещать эти села. Запрет будет действовать «до особого распоряжения».

Ранее во время обстрела со стороны украинских националистов пострадал житель села Солохи. Об этом написал URA.RU.

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