Новости0

Гладков сообщил о пожаре в результате серии взрывов в Белгороде

Гладков сообщил о пожаре в результате серии взрывов в Белгороде
vk.com/gladkov_vv

В Белгороде прогремела серия громких хлопков. О последствиях происшествия рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны, отметил он. Однако пострадал дом по улице Маяковского, огонь в котором в настоящий момент тушат экстренные службы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Также известно о раненых. По предварительным данным, всего пострадали три человека. Все они доставлены в больницу. С ними работают специалисты. Как добавил Гладков, причины и обстоятельства хлопков в настоящий момент выясняются.

белгород взрывы гладков пожар пострадавшие
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.