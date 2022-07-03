Гладков сообщил о пожаре в результате серии взрывов в Белгороде

В Белгороде прогремела серия громких хлопков. О последствиях происшествия рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны, отметил он. Однако пострадал дом по улице Маяковского, огонь в котором в настоящий момент тушат экстренные службы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.
Также известно о раненых. По предварительным данным, всего пострадали три человека. Все они доставлены в больницу. С ними работают специалисты. Как добавил Гладков, причины и обстоятельства хлопков в настоящий момент выясняются.