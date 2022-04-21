Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге

«В свое время была резонансная ситуация в столице Чили,

Сантьяго, там начался коллапс, когда в один вечер полностью поменяли маршруты

по всему городу. Это привело к тому, что мегаполис полностью встал, а в итоге

дело закончилось отставкой официального правительства. В этом плане ситуация в

Санкт-Петербурге, конечно, не столь катастрофична, но проблемы нужно решать», —

убежден наш собеседник.