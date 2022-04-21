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    Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Прошло три недели со старта первого этапа глобальной
    транспортной реформы в Санкт-Петербурге. За это время изменения в худшую
    сторону отметили как обычные пассажиры, так и эксперты. Директор Центра
    исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко
    рассказал в беседе с «Народными Новостями», почему реформа не сработала так,
    как должна была.

    Пока не
    получилось

    Транспортная реформа, как и иные крупные модернизации, должны
    проводиться не резко, а поэтапно, маленькими шажками, так как Петербург
    достаточно большой город, отметил Директор Центра исследований транспортных
    проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, в противном
    случае возникают проблемы и они уже заметны в Северной столице.

    «В свое время была резонансная ситуация в столице Чили,
    Сантьяго, там начался коллапс, когда в один вечер полностью поменяли маршруты
    по всему городу. Это привело к тому, что мегаполис полностью встал, а в итоге
    дело закончилось отставкой официального правительства. В этом плане ситуация в
    Санкт-Петербурге, конечно, не столь катастрофична, но проблемы нужно решать», —
    убежден наш собеседник.

    Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге
    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    По мнению эксперта, все понимают, что в штатном режиме
    ситуацию не исправить, необходимо создавать специальный штаб. Он будет следить
    за каждым маршрутом, выявлять проблемы, с которыми сталкиваются люди на каждом
    маршруте, чтобы понимать, что там вообще происходит.

    «В штатном режиме так просто эту систему не перенастроишь,
    это абсолютно точно. Я считаю, что необходим оперативный штаб управления
    реформой, который в режиме онлайн все это смотрит. До тех пор, пока система не
    будет отлажена, нужно ввести режим ручного управления, потому что в штатном
    режиме, похоже, все это не работает», — констатировал специалист.

    Жители Санкт-Петербурга уже успели оценить транспортные
    новшества, которые были внедрены в городе с 1 апреля. Так, горожане отметили в социальных сетях,
    что интервалы привычных маршрутов общественного транспорта увеличились.
    Дополнительные автобусы не смогли заменить «маршрутки», которые теперь
    недоступны. Людям приходится добираться до места назначения с несколькими
    пересадками. С электронными билетами тоже не все в порядке: пассажиры жалуются
    на регулярные сбои валидаторов.

    Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге
    Prnt Scr/vk.com

    Благими
    намерениями

    Транспортную реформу в Северной столице анонсировали еще в
    2020 году, однако до реализации амбициозного проекта дело дошло лишь два годя
    спустя. Реформа предусматривает отказ или замену 222 коммерческих маршрутов, выходы
    на линии 2800 новых автобусов, работающих на газе, а также уход от оплаты
    проезда наличными и работы кондукторов. На сайте администрации Петербурга
    заявлено, что переход на так называемую новую модель транспортного обслуживания
    (НМТО) призван актуализировать уже имеющиеся маршруты, а также обеспечить
    горожан комфортной транспортной средой.

    «Главная цель НМТО — переход на принципиально новый единый
    стандарт качества транспортного обслуживания. Для этого Петербург откажется от
    морально устаревших и небезопасных «маршруток» (их заменят современные
    комфортабельные и экологичные автобусы), запустит актуализированную маршрутную
    сеть, создаст более 200 новых остановочных павильонов, а действие льгот
    распространит на весь наземный общественный транспорт», — говорится на
    официальном сайте городской администрации.

    Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге
    prt scr youtube.com / Travel Together

    Первый этап реформы, стартовавший 1 апреля, предполагает
    вывод на городские магистрали 864 новых автобуса, которые должны курсировать по
    полностью готовым маршрутам, оборудованным остановками, разворотными кольцами и
    так далее. Кроме того, ряд направлений испытывает на себе и обновленную систему
    бесконтактной оплаты проезда. Нововведение предусматривает самостоятельный
    расчет пассажира за транспортную услугу с помощью электронного кошелька
    («Подорожник»), банковской карты или QR-билета.

    В целом, с 1 апреля для петербуржцев открыты 24 новых
    маршрута, доступен пересадочный тариф «60 минут», изменены трассы 19 автобусов,
    закрыты три «социальных» и 33 «коммерческих» направления. Второй и третий этапы
    транспортной реформы запланированы на июнь и июль 2022 года.

    Ранее юрист Никита Сорокин заявил, что
    транспортная реформа в Санкт-Петербурге ограничила возможности маломобильных
    горожан.

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