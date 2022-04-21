Гладко постелили и больно упали: чем обернулся первый этап транспортной реформы в Петербурге

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Прошло три недели со старта первого этапа глобальной
транспортной реформы в Санкт-Петербурге. За это время изменения в худшую
сторону отметили как обычные пассажиры, так и эксперты. Директор Центра
исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко
рассказал в беседе с «Народными Новостями», почему реформа не сработала так,
как должна была.
Пока не
получилось
Транспортная реформа, как и иные крупные модернизации, должны
проводиться не резко, а поэтапно, маленькими шажками, так как Петербург
достаточно большой город, отметил Директор Центра исследований транспортных
проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, в противном
случае возникают проблемы и они уже заметны в Северной столице.
«В свое время была резонансная ситуация в столице Чили,
Сантьяго, там начался коллапс, когда в один вечер полностью поменяли маршруты
по всему городу. Это привело к тому, что мегаполис полностью встал, а в итоге
дело закончилось отставкой официального правительства. В этом плане ситуация в
Санкт-Петербурге, конечно, не столь катастрофична, но проблемы нужно решать», —
убежден наш собеседник.
По мнению эксперта, все понимают, что в штатном режиме
ситуацию не исправить, необходимо создавать специальный штаб. Он будет следить
за каждым маршрутом, выявлять проблемы, с которыми сталкиваются люди на каждом
маршруте, чтобы понимать, что там вообще происходит.
«В штатном режиме так просто эту систему не перенастроишь,
это абсолютно точно. Я считаю, что необходим оперативный штаб управления
реформой, который в режиме онлайн все это смотрит. До тех пор, пока система не
будет отлажена, нужно ввести режим ручного управления, потому что в штатном
режиме, похоже, все это не работает», — констатировал специалист.
Жители Санкт-Петербурга уже успели оценить транспортные
новшества, которые были внедрены в городе с 1 апреля. Так, горожане отметили в социальных сетях,
что интервалы привычных маршрутов общественного транспорта увеличились.
Дополнительные автобусы не смогли заменить «маршрутки», которые теперь
недоступны. Людям приходится добираться до места назначения с несколькими
пересадками. С электронными билетами тоже не все в порядке: пассажиры жалуются
на регулярные сбои валидаторов.
Благими
намерениями
Транспортную реформу в Северной столице анонсировали еще в
2020 году, однако до реализации амбициозного проекта дело дошло лишь два годя
спустя. Реформа предусматривает отказ или замену 222 коммерческих маршрутов, выходы
на линии 2800 новых автобусов, работающих на газе, а также уход от оплаты
проезда наличными и работы кондукторов. На сайте администрации Петербурга
заявлено, что переход на так называемую новую модель транспортного обслуживания
(НМТО) призван актуализировать уже имеющиеся маршруты, а также обеспечить
горожан комфортной транспортной средой.
«Главная цель НМТО — переход на принципиально новый единый
стандарт качества транспортного обслуживания. Для этого Петербург откажется от
морально устаревших и небезопасных «маршруток» (их заменят современные
комфортабельные и экологичные автобусы), запустит актуализированную маршрутную
сеть, создаст более 200 новых остановочных павильонов, а действие льгот
распространит на весь наземный общественный транспорт», — говорится на
официальном сайте городской администрации.
Первый этап реформы, стартовавший 1 апреля, предполагает
вывод на городские магистрали 864 новых автобуса, которые должны курсировать по
полностью готовым маршрутам, оборудованным остановками, разворотными кольцами и
так далее. Кроме того, ряд направлений испытывает на себе и обновленную систему
бесконтактной оплаты проезда. Нововведение предусматривает самостоятельный
расчет пассажира за транспортную услугу с помощью электронного кошелька
(«Подорожник»), банковской карты или QR-билета.
В целом, с 1 апреля для петербуржцев открыты 24 новых
маршрута, доступен пересадочный тариф «60 минут», изменены трассы 19 автобусов,
закрыты три «социальных» и 33 «коммерческих» направления. Второй и третий этапы
транспортной реформы запланированы на июнь и июль 2022 года.
Ранее юрист Никита Сорокин заявил, что
транспортная реформа в Санкт-Петербурге ограничила возможности маломобильных
горожан.