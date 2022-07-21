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Гитара Владимира Высоцкого стала новым экспонатом в музее Реутова

Гитара Владимира Высоцкого стала новым экспонатом в музее Реутова
Aleksandr Sternin/Russian Look/Globallookpress

Выставка «Колея эта – только моя» посвященная поэту и барду Владимиру Высоцкому, открылась в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова. 

Как рассказали в пресс-службе администрации города Реутова, на выставке представлены личные вещи великого музыканта: афиши театра, копии автографов известных стихов, фотографии сцен из спектаклей и другие. Посетители также могут увидеть гитару, на которой играл бард. Выставку можно посетить до 30 июля. 

Высоцкий – легендарный музыкант. Его песни звучат в десятках фильмов – «Короткие встречи», «Вертикаль», «Я родом из детства» и других.

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