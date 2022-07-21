Гитара Владимира Высоцкого стала новым экспонатом в музее Реутова

Как рассказали в пресс-службе администрации города Реутова, на выставке представлены личные вещи великого музыканта: афиши театра, копии автографов известных стихов, фотографии сцен из спектаклей и другие. Посетители также могут увидеть гитару, на которой играл бард. Выставку можно посетить до 30 июля.