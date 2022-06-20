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Гинцбург: значимых побочных эффектов у привитых «Спутником V» детей не было

Гинцбург: значимых побочных эффектов у привитых «Спутником V» детей не было
globallookpress.com/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Никаких значимых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V» у 14 привитых детей 9-11 лет не наблюдалось. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ указал, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов. После оценки результатов исследования, полученных после вакцинации детей 9-11 лет, специалисты примут решение о возможности использования прививки для детей шести-восьми лет.

Ранее Минздрав РФ принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М». В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от 6-11 лет.

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