Гинцбург: значимых побочных эффектов у привитых «Спутником V» детей не было

Ученый в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ указал, что в ближайшее время соберется группа независимых экспертов. После оценки результатов исследования, полученных после вакцинации детей 9-11 лет, специалисты примут решение о возможности использования прививки для детей шести-восьми лет.