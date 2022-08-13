Гинцбург: «Спутник V» лег в основу вакцин от штаммов «Дельта» и «Омикрон»

Центр имени Гамалеи разработал вакцину для профилактики заражения штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон». В ее основе лежит платформа, которая использовалась при создании препарата «Спутник V».
«Эта вакцина создана на той же платформе, что и “Спутник”, она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — цитирует РИА Новости директора центра Александра Гинцбурга.
Препарат обеспечивает защиту организма от омикрон-штамма, дельты и варианта ВА.5. Клинические исследования вакцины могут занять около полугода. Гинцбург считает, их можно сократить до трех месяцев, чтобы избежать появления новых мутаций.