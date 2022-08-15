Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 работает против всех штаммов вируса

Назальная вакцина против коронавируса, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Ученый в беседе с РИА Новости сообщил, что назальная вакцина уже давно имеется. По его словам, она показала высокую эффективность от любых штаммов коронавируса. У привитого образуя мукозальный иммунитет к возбудителю, объяснил ученый.
Минздрав РФ 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели.