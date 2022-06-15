Гинцбург: 14 детей получили вакцину от COVID-19 в рамках исследований

В рамках клинических исследований вакцину от коронавируса получили 14 детей в возрасте от 9 до 11 лет. Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, значимых побочных эффектов в ходе этих исследований не отмечено.
Ранее профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков призвал россиян не прекращать вакцинироваться от коронавируса, сообщает «360». Специалист отметил, что впереди возможны несколько небольших волн заболевания.
Следует постепенно начать прививать подростков и детей, которые могут стать распространителями вируса в дальнейшем, считает профессор. По его словам, сами дети не будут тяжело болеть, но могут выступить в качестве передатчика инфекций.