Гинцбург заявил о необходимости привить около 10 млн подростков в России

Около 10 миллионов подростков желательно привить в России против коронавирусной инфекции в течение полугода, заявил в эфире телеканала «Россия-24» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист выразил надежду, что сейчас необходимость прививать детей «поймут большинство родителей». По его словам, у Минздрава есть все возможности для того, чтобы резко увеличить госзаказ на детские вакцины

«Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек — подростков в возрасте от 12 до 17 лет – надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас», — сказал он.

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» для профилактики инфекции у подростков 24 ноября 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, они вводятся с интервалом в 21 день.

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