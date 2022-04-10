Гинцбург сообщил о планах определить уровень защиты назальной вакцины против COVID-19

Речь идет о первой в мире назальной вакцине против коронавируса,

которую Минздрав России зарегистрировал 1 апреля. Гинцбург подчеркнул, что в рамках

исследования планируется определить, обеспечивает ли разработанный препарат абсолютную

защиту от COVID-19,

передает РИА Новости.