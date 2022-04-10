Гинцбург сообщил о планах определить уровень защиты назальной вакцины против COVID-19

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Национальный Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи намерен провести исследование эффективности назальной
вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор центра Александр
Гинцбург.
Речь идет о первой в мире назальной вакцине против коронавируса,
которую Минздрав России зарегистрировал 1 апреля. Гинцбург подчеркнул, что в рамках
исследования планируется определить, обеспечивает ли разработанный препарат абсолютную
защиту от COVID-19,
передает РИА Новости.
«Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что
интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет», — заявил директор Центра
имени Гамалеи.
Гинцбург добавил, что в настоящий момент происходит составление
протокола исследования. По его словам, подачу необходимых документов на проведение
пострегистрационных наблюдений планируется осуществить после майских праздников.