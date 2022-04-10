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    Гинцбург сообщил о планах определить уровень защиты назальной вакцины против COVID-19

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Национальный Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
    имени Н. Ф. Гамалеи намерен провести исследование эффективности назальной
    вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор центра Александр
    Гинцбург.

    Речь идет о первой в мире назальной вакцине против коронавируса,
    которую Минздрав России зарегистрировал 1 апреля. Гинцбург подчеркнул, что в рамках
    исследования планируется определить, обеспечивает ли разработанный препарат абсолютную
    защиту от COVID-19,
    передает РИА Новости.

    «Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что
    интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет», — заявил директор Центра
    имени Гамалеи.

    Гинцбург добавил, что в настоящий момент происходит составление
    протокола исследования. По его словам, подачу необходимых документов на проведение
    пострегистрационных наблюдений планируется осуществить после майских праздников.

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