Гинцбург: побочных эффектов после вакцинации подростков «Спутником М» не наблюдалось

Вакцинация против коронавирусной инфекции проводилась в России среди подростков от 12 до 18 лет препаратом «Спутник М». Каких-либо жалоб на побочные эффекты не поступало, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В скором времени планируется нарастить объемы производства «Спутник М», отметил ученый. В этом должна помочь компания «Генериум», которая подключится к процессу. Об этом передает ТАСС.

«Никаких жалоб не поступало, абсолютно… Через две недели к производству данной вакцины приступает "Генериум", и все объемы, которые потребуются для этой возрастной группы, мы мгновенно выполним и поставим в регионы. Насколько я помню, сейчас порядка 60 тыс. (доз) использовано, то есть 60% от того, что было поставлено», — рассказал Гинцбург.

Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована Минздравом РФ 24 ноября прошлого года. Препарат является двухкомпонентным и вводится с промежутком в 21 день. Прививки ставятся с согласия законного представителя или самого подростка, если ему уже исполнилось 15 лет.

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