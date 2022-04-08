Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 уже доступна россиянам

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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции вышла в
гражданский оборот. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В беседе для РИА Новости он
отметил, что это фактически тот же препарат, что и «Спутник V». Отличается он способом ввода.
«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества.
Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», —
сказал Гинцбург.
Ранее иммунолог Владимир Болибок объяснил,
как россиянам справиться с весенним сезоном заболеваний. Его слова передает «Царьград».
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