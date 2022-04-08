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    Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 уже доступна россиянам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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    globallookpress.com/Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

    Назальная вакцина от коронавирусной инфекции вышла в
    гражданский оборот. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии
    имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    В беседе для РИА Новости он
    отметил, что это фактически тот же препарат, что и «Спутник V». Отличается он способом ввода.

    «Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества.
    Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам», —
    сказал Гинцбург.

    Ранее иммунолог Владимир Болибок объяснил,
    как россиянам справиться с весенним сезоном заболеваний. Его слова передает «Царьград».

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