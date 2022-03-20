Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 пока будет использоваться в качестве бустера

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Назальная вакцина против коронавируса будет использоваться в
качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Об этом сообщил глава НИЦ
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый в беседе с РИА Новости
отметил, что вакцина SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 будет использоваться как
бустер. По итогам ее исследования станет ясно, сможет ли она заменить другие
вакцины.
«Первые экспериментальные данные показывают, что она дает
довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — пояснил Гинцбург.
Минздрав РФ в октябре разрешил клинические исследования
назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи. В пятницу
сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на ее регистрацию.
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