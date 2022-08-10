Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что могут завершить карьеру, если Россию не допустят до Олимпиады в Париже

Дина и Арина Аверины

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали в интервью олимпийскому чемпиону Никите Нагорному, что могут завершить спортивную карьеру в том случае, если Россию не допустят до Олимпийских игр в Париже в 2024 году из-за военной спецоперации РФ на Украине.

Когда уйдем из профессионального спорта? Мы хотели уходить после Олимпиады в Париже. Арина меня уговаривала. А теперь нам все перекрыли. Мы думаем, когда это все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали. Поэтому я уже давно хочу уйти, но нас не отпускают, — рассказала Дина.

Мы говорим: “Ирина Александровна, мы будем проводить мастер-классы”. Она понимает, что мы потихонечку уходим, и сразу: “Нет, давайте будем выступать”.

Если появится новость, что российская сборная не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году, закончим ли мы карьеру? Думаю, да. 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

Новости о том, что гимнастки могут завершить карьеру, прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ничего не слышала о том, что Дина и Арина могут завершить карьеру. Они завтра приезжают на сбор в Сочи и будут тренироваться. Вчера была годовщина окончания Олимпийских игр в Токио, они были очень расстроены — написали мне SMS, которое заслуживает целой жизни. После таких сообщений я понимаю, что жизнь прожита не зря. В конце они написали: “Скоро увидимся, 10 августа мы прилетаем”. Так что все в порядке, они будут в рабочем процессе, — рассказала она в беседе с “Матч ТВ”.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.