Гимнаста Ивана Куляка потребовали дисквалифицировать за символ Z на церемонии награждения

globallookpress.com / Sadat/ZUMAPRESS.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress.com / Sadat/ZUMAPRESS.com

Российского спортсмена Ивана Куляка хотят отстранить от
международных соревнований. В Международной федерации гимнастики призвали к
этому после того, как россиянин вышел на церемонию награждения с символом Z на
груди.

Организация также потребовала дисквалифицировать тренеров
российской сборной — Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина.

«Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — рассказала Родионенко ТАСС.

 
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