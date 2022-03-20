Гимнаста Ивана Куляка потребовали дисквалифицировать за символ Z на церемонии награждения

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Российского спортсмена Ивана Куляка хотят отстранить от
международных соревнований. В Международной федерации гимнастики призвали к
этому после того, как россиянин вышел на церемонию награждения с символом Z на
груди.
Организация также потребовала дисквалифицировать тренеров
российской сборной — Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина.
«Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — рассказала Родионенко ТАСС.
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