Гимнаста Ивана Куляка потребовали дисквалифицировать за символ Z на церемонии награждения

«Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — рассказала Родионенко ТАСС.