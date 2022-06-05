Гильзы от американских патронов с экспансивными пулями обнаружены в Мариуполе

Недалеко от них стояли коробки от патронов аналогичного калибра. Особенность Винчестера заключается в экспансивных пулях, которые после попадания в тело раскрываются и наносят дополнительные повреждения. Эти боеприпасы существуют с конца XIX века и известны как пули «дум-дум».