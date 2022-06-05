Гильзы от американских патронов с экспансивными пулями обнаружены в Мариуполе

Стреляные гильзы от снайперских патронов американского производства лежали в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Речь идет о Винчестере 308-го калибра и Лапуа-Магнуме 338-го калибра, передает РИА Новости.
Недалеко от них стояли коробки от патронов аналогичного калибра. Особенность Винчестера заключается в экспансивных пулях, которые после попадания в тело раскрываются и наносят дополнительные повреждения. Эти боеприпасы существуют с конца XIX века и известны как пули «дум-дум».
В качестве производителя патронов указана американская фирма DesertTech. Там же написано, что экспорт соответствующей продукции регулируется госдепом США и американским минторгом.
Компания выпускает целый ряд дальнобойных снайперских винтовок, включая Desert Tech HTI, Desert Tech SRS-A2, Desert Tech MDR и MDRx. Винтовки серии SRS-A2 могут использовать патроны, гильзы от которых были найдены в здании украинских спецслужб.