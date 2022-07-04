Гигантская буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом в День независимости США

Жители США традиционно отмечают памятное событие 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости. Торжественную дату празднует вся страна и в ее честь ежегодно запускают салют. Власти США в этот раз сделали исключение из правил и отменили традиционное мероприятие.