Гигантская буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом в День независимости США

Власти Соединенных Штатов Америки впервые за почти 250 лет отменили праздничный салют на День независимости. Но природа компенсировала отсутствие фейерверка в небе.
Жители США традиционно отмечают памятное событие 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости. Торжественную дату празднует вся страна и в ее честь ежегодно запускают салют. Власти США в этот раз сделали исключение из правил и отменили традиционное мероприятие.
«Фейерверка в День Независимости США не будет. Американская ассоциация пиротехников заявила, что из-за проблем с цепочками поставок, роста инфляции и нехватки персонала она не сможет провести праздничный салют», — сообщает РЕНТ ТВ.
Однако небо над Ниагарским водопадом не пустовало 4 июля. Зрителям посчастливилось наблюдать огромный символ Z, образовавшийся из причудливого сплетения облаков.