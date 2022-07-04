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Гигантская буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом в День независимости США

Гигантская буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом в День независимости США
pxhere.com

Власти Соединенных Штатов Америки впервые за почти 250 лет отменили праздничный салют на День независимости. Но природа компенсировала отсутствие фейерверка в небе.

Жители США традиционно отмечают памятное событие 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости. Торжественную дату празднует вся страна и в ее честь ежегодно запускают салют. Власти США в этот раз сделали исключение из правил и отменили традиционное мероприятие.

«Фейерверка в День Независимости США не будет. Американская ассоциация пиротехников заявила, что из-за проблем с цепочками поставок, роста инфляции и нехватки персонала она не сможет провести праздничный салют», — сообщает РЕНТ ТВ.

Однако небо над Ниагарским водопадом не пустовало 4 июля. Зрителям посчастливилось наблюдать огромный символ Z, образовавшийся из причудливого сплетения облаков.

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