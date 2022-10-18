Gigabyte, похоже, готовит свои видеокарты Intel Arc A380/A310

На сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появилось упоминание нескольких новых видеокарт Gigabyte. Примечательно, что это модели из нижнего ценового диапазона Intel Arc. Разумеется, база данных ЕЭК не является гарантией того, что карты выйдут, однако Gigabyte уже давно упоминание в слухах и утечках в качестве партнёра Intel.





Список выглядит так:

Arc A380 Gaming OC 6GB (GV-IA380GAMING OC-6GD);

Arc A380 Gaming 6GB (GV-IA380GAMING-6GD);

Arc A380 WindForce OC 6GB (GV-IA380WF2OC-6GD);

Arc A380 WindForce 6GB (GV-IA380WF2-6GD);

Arc A310 WindForce 4GB (GV-IA310WF2-4GD).

Отметим, что в списке нет ни одной карты A770 или A750, что странно. Видимо, компания хочет сначала попробовать свои силы на более дешёвых ускорителях, а затем уже перейти к топовым.

Судя по списку, Gigabyte готовит модели с заводским разгоном и без него. Цены пока неизвестны, но можно предположить, что карты окажутся дороже эталонных.

Ранее сообщалось о выходе видеокарты Acer BiFrost Intel Arc A770 OC с двумя разными вентиляторами.