гигабайты данных украдены с телефонов премьер-министра и министра обороны Испании

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Мобильные телефоны, принадлежащие премьер-министру и министру обороны Испании, были заражены шпионским ПО Pegasus в прошлом году, о чем сообщил сегодня официальный представитель правительства.

В мае 2021 года мобильный телефон премьер-министра Педро Санчеса был взломан дважды, а смартфон министра обороны Маргариты Роблес было взломано один раз в июне того же года. Информацию подтвердил журналистам министр президента Феликс Боланьос на утренней пресс-конференции.

У нас нет сомнений, что это незаконное, несанкционированное вмешательство. Это исходит от сторонних государственных организаций и не имеет судебной санкции.

Феликс Боланьос





Шпионское ПО Pegasus, используемой для взлома, производится израильской охранной фирмой NSO, которая заявляет, что продает программное обеспечение только государственным учреждениям. Боланьос сказал, что в технических отчетах Национального криптологического центра Испании оценили объем данных, извлеченных из двух устройств. Всего с телефона премьер-министра Испании во время первой атаки было украдено 2,6 ГБ информации, во время второй — 130 МБ, а у министра обороны было похищено 9 ГБ данных.

В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон был среди 14 нынешних или бывших глав государств в списке потенциальных целей Pegasus. Он даже решил сменить смартфон, а также номер мобильного телефона после появления данной информации.

Бывший спецагент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден (Edward Snowden) тогда заявил, что этот скандал станет историей года.