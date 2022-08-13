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Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве
pxhere.com

Очередная волна жары обрушится на Москву в субботу. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в регионе с 13 по 15 августа, сообщили в Гидрометцентр России.

«Местами сильная жара, +30…+32 градуса в дневные часы», — указано в предупреждении метеоучреждения.

Последний раз подобный уровень погодной опасности объявляли в российской столице с 3 по 7 августа. Метеобюро Москвы сообщило, что самым жарким днем текущего лета остается 11 июля, когда на градусниках была зафиксирована температура 32,8 градусов Цельсия.

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