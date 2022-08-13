Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве

Последний раз подобный уровень погодной опасности объявляли в российской столице с 3 по 7 августа. Метеобюро Москвы сообщило, что самым жарким днем текущего лета остается 11 июля, когда на градусниках была зафиксирована температура 32,8 градусов Цельсия.