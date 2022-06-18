Гидрометцентр объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности в воскресенье

Желтый уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге на воскресенье, 18 июня, сообщили сотрудники Росгидрометцентра.
Предупреждение будет действовать с 10:00 до 20:00. В Северной столице ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Горожан предупредили о кратковременных дождях.
Сотрудники МЧС также сообщили о надвигающейся погодной опасности. Они рекомендовали убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов. Автолюбителям следует поставить машины в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения. Кроме того, важно держаться по дальше от зданий с неустойчивой кровлей.