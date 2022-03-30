Гидрометцентр предупредил о затяжном холоде в ряде регионов России

Скандинавский

циклон принес в Москву около десяти сантиметров снега. Теперь он отправится на

Урал, оставляя за собой холодный воздух, из-за чего ночи в последние марта

ожидаются зимними. Теплый антициклон придет в регионы лишь после 5 апреля.