Гидрометцентр предупредил о затяжном холоде в ряде регионов России

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Устойчивый циклон
вернул зимнюю погоду в несколько регионов России. Похолодание сохранится до 4–5
апреля, заявила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Скандинавский
циклон принес в Москву около десяти сантиметров снега. Теперь он отправится на
Урал, оставляя за собой холодный воздух, из-за чего ночи в последние марта
ожидаются зимними. Теплый антициклон придет в регионы лишь после 5 апреля.

«Последние ночи
марта поэтому будут морозными. В центральных областях до минус 9 градусов. А на
севере Центрального округа до минус 15 градусов», — цитирует синоптика «Российская
газета». 

Чуть больше повезло
жителям Курской, Воронежской, Белгородской областей, там ожидается до плюс
17 градусов. Ветреная погода с потеплением до 20 градусов придет на
Черноморское побережье и в Крым.

В Москве 1 апреля
прогнозируется очередной сильный снегопад. Столбик термометра при этом будет
подниматься до плюс шести градусов, заключила Паршина.

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