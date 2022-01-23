Гидрометцентр предупредил о похолодании в течение рабочей недели в Москве

Температура воздуха в Москве с понедельника установится в диапазоне 12-17 градусов ниже нуля. Потепление в столицу придет лишь к выходным. Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд.

К субботе воздух прогреется до двух-четырех градусов со знаком минус в дневное время. Ночью ожидается похолодание до пяти-семи. Небо в течение недели будет чистым, осадков не ожидается, пишет ТАСС.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) погода, по словам Вильфанда, будет весьма однородная. Возможные небольшие осадки в виде снега. Ночью 24 и 25 января столбики термометров будут на уровне 12-17 градусов ниже нуля, днем температура поднимется до 8-11.

В Гидрометцентре заявили, что в январе в Москве может выпасть на 30% осадков больше, чем обычно. При этом температура во втором месяце зимы будет выше средних значений.

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