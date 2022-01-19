Гидрометцентр предупредил москвичей о затяжной метели и резком спаде давления

Гидрометцентр предупредил москвичей о затяжной метели и резком спаде давления Новости
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Столичный регион накроет резкая смена погоды. Ожидается потепление, но с различной интенсивностью, с неба будет падать снег в следующие три дня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погодные изменения начнутся во второй половине дня 20 января. В конце недели в Москве вырастут сугробы на пять-шесть сантиметров, а в отдельных районах Подмосковья они станут почти полуметровые.

«Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 м/с, то есть будет небольшая метель», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

Кроме того, жителей столичного района ожидает резкое падение атмосферного давления. Это показатель понизится до значений 10 миллиметров ртутного столба, что может сказаться на самочувствии некоторых граждан, предупредил научный руководитель Гидрометцентра.

 
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