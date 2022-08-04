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Гид тургруппы из Подмосковья погиб во время сплава по реке на Камчатке

Гид тургруппы из Подмосковья погиб во время сплава по реке на Камчатке
pxhere.com

Гид туристической группы из Подмосковья погиб во время сплава по реке Опала. Инцидент произошел в Усть-Большерецком районе Камчатки, уточнили в пресс-центре краевого управления СК России.

«При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо, и он скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Погибшим оказался 66-летний мужчина, который приехал на Камчатку 27 июля. Он сопровождал туристов из Подмосковья, а также вел пеший и водный маршруты в Усть-Большерецком районе.

Всего в группу входили 15 путешественников, включая семерых детей. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Среди туристов пострадавших нет.

камчатка подмосковье туризм
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