Гид тургруппы из Подмосковья погиб во время сплава по реке на Камчатке

Гид туристической группы из Подмосковья погиб во время сплава по реке Опала. Инцидент произошел в Усть-Большерецком районе Камчатки, уточнили в пресс-центре краевого управления СК России.
«При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо, и он скончался», — говорится в сообщении ведомства.
Погибшим оказался 66-летний мужчина, который приехал на Камчатку 27 июля. Он сопровождал туристов из Подмосковья, а также вел пеший и водный маршруты в Усть-Большерецком районе.
Всего в группу входили 15 путешественников, включая семерых детей. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Среди туристов пострадавших нет.