Гибрид смартфона, электронной книги и плеера. Представлен Hisense A9 с ценой 270 долларов

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Компания Hisense представила смартфон A9, оснащённый основным экраном E Ink. Никакого другого дисплея у аппарата нет, соответственно, пользоваться им в полноценном режиме будет не так удобно, как обычным смартфоном. Зато для тех, кто хочет смартфон и электронную книгу в одном устройстве — это отличное решение.





Более того, устройство должно быть вполне достойным и в качестве плеера, так как тут имеется ЦАП ES9318.





Смартфон получил экран E Ink диагональю 6,1 дюйма с плотностью 300 пикселей на дюйм. Это означает, что разрешение тут HD+, но точно оно не указано. Сердцем служит не самая новая, но всё ещё достаточно производительная для базовых задач SoC Snapdragon 662. Также имеется 4–6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Кроме того, в конфигурацию входят камеры разрешением 13 и 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч. Остаётся добавить, что толщина корпуса смартфона составляет 7,8 мм, а весит новинка 183 г. Работает аппарат под управлением Android 11. Цена Hisense A9 составляет около 270 долларов.