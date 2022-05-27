Гибкий смартфон Google задержится на полтора года. Pixel Fold теперь ожидается только весной 2023 года

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



На днях стало известно, что Google снова то ли отложила, то ли отменила выход своего первого складного смартфона. На сей раз потому, что её не устраивает то, каким он получается.





Росс Янг (Ross Young), основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, утверждает, что несколько источников в цепочке поставок Google говорят о переносе даты выхода смартфона на весну следующего года. То есть Pixel Fold или Pixel NotePad должен был изначально выйти в конце 2021 года, а выйдет в первой половине 2023 года.

Само собой, говорить о том, что мы получим тот же продукт, только доведённый до ума, не стоит. Google явно внесёт изменения, поменяет платформу и так далее. Но из-за этих переносов совершенно неясно, что в итоге получат потребители.

Янг отмечает, что задержка не связана с экраном. Возможно, Google просто зачем-то ждёт SoC Tensor 2, но, если бы вопрос был только в платформе, складной Pixel могли бы выпустить и этой осенью вместе с Pixel 7 и 7 Pro.