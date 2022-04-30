ГИБДД: водители в десять раз чаще пешеходов нарушали ПДД в 2021 году

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Количество нарушителей правил дорожного движения (ПДД) среди водителей в 2021 году составило свыше 14 млн 141 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции.
Среди пешеходов этот показатель насчитывает почти 1,5 млн. Из всех остановленных водителей лишь три процента находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо отказывались от медицинского освидетельствования, передает ТАСС.
Похожая статистика складывалась в 2020 году. Тогда было выявлено 14 млн водителей-нарушителей и почти 1,6 млн пешеходов, которые не соблюдали ПДД.
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