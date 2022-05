Ghost Of Tsushima, God of War, The Last of Us, Assassin’s Creed Valhalla и многое другое. Sony огласила список игр обновлённой подписки PS Plus

загрузка...

Компания Sony наконец-то раскрыла список игр, который будет доступен в рамках новой подписки PlayStation Plus в тарифах Extra и Premium.





Во время анонса Sony говорила примерно о 400 играх, но пока список намного скромнее. Вероятно, компания будет пополнять его со временем. Впрочем, список этот включает бывшие эксклюзивы Sony и даже несколько игр, которые до сих пор недоступны на каких-либо других платформах. К примеру, это культовые Bloodborne и The Last of Us или Demon’s Souls и Returnal, которые и вовсе эксклюзивны только для PS5.

В целом же список включает следующие игры от внутренних студий PlayStation:

Alienation

Bloodborne

Concrete Genie

Days Gone

Dead Nation Apocalypse Edition

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut

Demon’s Souls

Destruction AllStars

Everybody’s Golf

Ghost Of Tsushima Director’s Cut

God of War

Gravity Rush 2

Gravity Rush Remastered

Horizon Zero Dawn

Infamous First Light

Infamous Second Son

Knack

LittleBigPlanet 3

LocoRoco Remastered

LocoRoco 2 Remastered

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Matterfall

MediEvil

Patapon Remastered

Patapon 2 Remastered

Resogun

Returnal

Shadow of the Colossus

Tearaway Unfolded

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

The Last of Us: Left Behind

Until Dawn

Uncharted The Nathan Drake Collection

Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted: The Lost Legacy

WipEout Omega Collection

Также в списке есть игры от сторонних студий:

Ashen

Assassin’s Creed Valhalla

Batman: Arkham Knight

Celeste

Cities: Skylines

Control: Ultimate Edition

Dead Cells

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Final Fantasy XV Royal Edition

For Honor

Hollow Knight

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mortal Kombat 11

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4

NBA 2K22

Outer Wilds

Red Dead Redemption 2

Resident Evil

Soulcalibur VI

South Park: The Fractured but Whole

The Artful Escape

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division

Но это не всё. В рамках тарифного плана Premium пользователям будут доступны классические игры PlayStation:

Ape Escape

Hot Shots Golf

I.Q. Intelligent Qube

Jumping Flash!

Syphon Filter

Super Stardust Portable

Mr. Driller

Tekken 2

Worms World Party

Worms Armageddon

В том же плане Premium будут и ремастеры классических игры:

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Dark Cloud

Dark Cloud 2

FantaVision

Hot Shots Tennis

Jak II

Jak 3

Jak X: Combat Racing

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Rogue Galaxy

Siren

Wild Arms 3

Bioshock Remastered

Borderlands The Handsome Collection

Bulletstorm: Full Clip Edition

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

LEGO Harry Potter Collection

Кроме того, будут и обещанные игры с PlayStation 3, но лишь из облака PlayStation Now, так что доступны они будут лишь в ряде стран. Список игр включает следующие проекты:

Crash Commando

Demon’s Souls

echochrome

Hot Shots Golf: Out of Bounds

Hot Shots Golf: World Invitational

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous: Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho!

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Puppeteer

rain

Ratchet & Clank: Quest For Booty

Ratchet & Clank: A Crack in Time

Ratchet & Clank: Into the Nexus

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Asura’s Wrath

Castlevania: Lords of Shadow 2

Devil May Cry HD Collection

Enslaved: Odyssey to the West

F.E.A.R.

Lost Planet 2

Ninja Gaiden Sigma 2

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Ну и напоследок в том же старшем тарифном плане будут ограниченные по времени (три часа) триал-версии игр. Сейчас список проектов достаточно скромен, но позже в нём должны появляться свежие эксклюзивы.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Horizon Forbidden West

Cyberpunk 2077

Farming Simulator 22

Tiny Tina’s Wonderland

WWE 2K22

Sony обещает ежемесячное пополнение списка бесплатных игр. Как можно видеть, если сравнивать такой PS Plus с Xbox Game Pass, последний выигрывает благодаря выходу эксклюзивов Microsoft в день их запуска, но подписка Sony предлагает больше культовых и высокооценённых проектов, включая эксклюзивы PlayStation, недоступные на ПК.

Запуск нового PS Plus состоится уже 24 мая в Азии, затем 2 июня он станет доступен в Японии, после 13 июня подключат Северную и Южную Америку, а на остальных рынках сервис станет доступен 27 июня.