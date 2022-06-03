Геймеры наконец-то начали активно покупать современные игровые видеокарты. Статистика Steam показывает, что сейчас очень популярны старшие модели Nvidia

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Компания Valve обнародовала свежую статистику платформы Steam по итогам мая 2022 года.





И статистика это показывает, что видеокарты GeForce RTX 30 набирают популярность, причём речь о топовых картах. GeForce RTX 3080 и RTX 3070 заняли первое и второе места соответственно по темпам роста доли среди геймеров. Первая прибавила 0,24 процентного пункта, а вторая — 0,19 п.п. Что интересно, на третье место выбилась GTX 1070 с показателем 0,18 п.п., но столько же и у RTX 3060. В целом снижение цен явно положительно сказывается на рынке. Среди современных адаптеров AMD лучшую динамику показала RX 6800 XT с 0,15 п.п.

Если же говорить о доле в абсолютном выражении, тут лидер прежний — GTX 1060 с долей 7,17% и ростом на 0,02 п.п. Второе и третье места за GTX 1650 и GTX 1050 Ti.

Также можно отметить, что активные изменения происходят и среди процессоров. Шестиядерные модели прибавили 0,54 п.п., а восьмиядерные и вовсе 0,77 п.п. Доминируют теперь именно CPU с шестью ядрами — их доля составляет 33,6%, тогда как четырёхъядерные опустились на второе место с долей 33,22%. Доля восьмиядерных CPU составляет уже 18,68%.

Можно отметить и то, что доля AMD выросла на 1,24 п.п., до 32,8%. А ещё можно выделить успехи Apple, так как среди систем с macOS доля ПК с Apple Silicon выросла до 40,74%.