Getreading: британцы пытаются выселить украинских беженцев из своих домов

Жители английского города Рединг ищут способы избавиться от украинских беженцев в своих домах. Их энтузиазм значительно снизился на фоне затянувшегося кризиса, передает портал Getreading.
В первое время британцы с большим удовольствием приняли переселенцев из Восточной Европы. Однако прошло уже четыре месяца, и многие из жителей уже устали от постоянного присутствия гостей, отметила обозреватель Ханна Робертс.
Наличие такой проблемы подтверждает и представитель украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.
«Люди связываются с нами и говорят: “Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго”», — добавил он.
Согласно информации ООН, с конца февраля более восьми миллионов украинских беженцев прибыли в соседние страны. В России их насчитывается свыше 1,3 миллиона человек.