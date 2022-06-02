Героя России Боташева похоронили под Карачаевском с воинскими почестями

Как пишет Федеральное агентство новостей, в траурном шествии в Карачаевске участвовали близкие Боташева, его сослуживцы и просто неравнодушные к его подвигу люди. Глава республики Рашид Темрезов предложил назвать в честь погибшего летчика центральную площадь города, эту идею горячо поддержали местные жители. Похороны Боташева прошли с воинскими почестями.