Герой России Липовой заявил, что отключение Starlink парализует ВСУ

Недавно американский бизнесмен и гендиректор SpaceX Илон Маск отправил письмо в Пентагон, в котором заявил, что он более не намерен обслуживать системы Starlink из своего кармана и предложил минобороны США взять расходы на себя. При этом только до конца этого года обслуживание системы спутникового интернета обойдется в 124 миллиона долларов.