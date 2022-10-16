Герой России Липовой заявил, что отключение Starlink парализует ВСУ

Возможное отключение спутникового интернета Starlink грозит катастрофой для ВСУ, однако киевский режим не до конца осознает масштаб угрозы и относится к этому довольно халатно, считает мнение Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Недавно американский бизнесмен и гендиректор SpaceX Илон Маск отправил письмо в Пентагон, в котором заявил, что он более не намерен обслуживать системы Starlink из своего кармана и предложил минобороны США взять расходы на себя. При этом только до конца этого года обслуживание системы спутникового интернета обойдется в 124 миллиона долларов.
По словам генерал-майора Липового, с военной точки зрения командование ВСУ может потерять, а также возможность контролировать нанесение ударов.
«Это грозит вообще параличом вооруженных сил. Это очень серьезная угроза в данной ситуации. Но Киев до конца не понимает, что произошло. Это можно проследить хотя бы по тем совершенно хамским постам в отношении Маска, которые отправляли некоторые украинские дипломаты и официальные лица», — цитирует эксперта ФАН.
Отметим, что глобальная спутниковая система Starlink служит для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
Ранее американского бизнесмена и основателя SpaceX Илона Маска внесли в базу «Миротворца». Его профиль был доступен на скандальном украинском портале около 15 минут.