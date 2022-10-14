Герой России Богатов рассказал о формировании ополчения Белгорода

«Обстановка достаточно спокойная, пока. На границе, “в серой зоне” есть сложности, постоянные обстрелы. Десятикилометровая зона стала уже по сути зоной отчуждения. Нам необходимо уже браться за ум: создавать отряды самообороны, копать укрепрайоны и создавать систему обороны. Конечно, Министерство обороны занимается своим делом, но мы здесь свои, мы здесь местные. И нам нужно думать уже о своих семьях, о своем ополчении, которое будет защищать непосредственно свои дома», — подчеркнул собеседник ФАН.