Герой России Богатов рассказал о формировании ополчения Белгорода

Журналисты Федерального агентства новостей неделей ранее посетили Белгород во время поездки в реабилитационный центр для бойцов «ЧВК Вагнера» в Геленджике. Вместе с российским бизнесменом Евгением Пригожиным съемочная группа пообщалась с Героем России Андреем Богатовым, который рассказал о создании белгородского ополчения.
Одной из главных пятничных новостей стал обстрел Белгорода со стороны украинской армии, в ходе чего ущерб был нанесен подстанции «Луч». По словам Героя РФ Богатова, в связи с последними событиями он решил собственными силами собирать добровольцев в народное ополчение региона, дабы создать систему обороны.
«Обстановка достаточно спокойная, пока. На границе, “в серой зоне” есть сложности, постоянные обстрелы. Десятикилометровая зона стала уже по сути зоной отчуждения. Нам необходимо уже браться за ум: создавать отряды самообороны, копать укрепрайоны и создавать систему обороны. Конечно, Министерство обороны занимается своим делом, но мы здесь свои, мы здесь местные. И нам нужно думать уже о своих семьях, о своем ополчении, которое будет защищать непосредственно свои дома», — подчеркнул собеседник ФАН.
Богатов рассказал, что в народное ополчение готовы вступить многие из местных жителей. По его словам, в числе добровольцев – не только ветераны боевых действий, МВД или ФСБ, но и обычные сознательные россияне, готовые взять оружие для защиты своего дома.