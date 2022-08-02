Геронтолог Прощаев назвал чтение одним из эффективных способов профилактики деменции

Отсрочить развитие дегенеративных процессов в организме, в том числе, деменции, возможно. Для этого врач-геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев порекомендовал вести активный образ жизни, читать книги и учиться новому.
«Никогда не поздно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это все вносит вклад в создание когнитивного резерва», — пояснил медик в беседе с изданием URA.ru.
От также отметил, что пожилым людям необходимо тщательно следить за уровнем давления. Оно не должно превышать показателя 140/90. Если же гипертония сопровождаются сахарным диабетом, значение должно быть еще ниже и быть приближенным к норме.