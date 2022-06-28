Геронтолог Новоселов дал советы по спасению от жары в мегаполисе

Переносить жару в мегаполисах гораздо тяжелее, чем на природе. Именно поэтому при сильном повышении температуры воздуха стоит покидать мегаполис, заявил гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
Наибольший риск для здоровья жара представляет для пожилых людей, у которых в силу возраста наблюдаются проблемы с терморегуляцией. Врач отметил, что каждый 17-й житель России старше 75 лет, передает Общественная Служба Новостей.
«Для городской застройки характерно большое количество асфальта, который нагревается, характерны высотные здания, снижение озеленения… Я бы советовал покинуть города в таком температурном пике. Такая жара была в 2010 году, и это привело к избыточной смертности», — заявил Новоселов.
Он также привел в пример опыт европейцев, которые уже давно поняли недостатки жизни на верхних этажах, где обычно жарче всего. Жители западных стран также уделяют внимание теплоизоляции стен, которая зимой не впускает в помещение холод, а летом — жару.