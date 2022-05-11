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    Герой России Сергей Липовой: освобождение Попасной укрепило дух российских бойцов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Герой России Сергей Липовой: освобождение Попасной укрепило дух российских бойцов

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    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Освобождение города Попасная означает не только явные стратегические и тактические успехи российской армии. Данное событие укрепило боевой дух военнослужащих ВС РФ и нанесло серьезный удар по моральному состоянию украинских солдат. Данную точку зрения озвучил в интервью для ФАН Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

    Накануне стало известно, что Попасная полностью перешла под контроль Луганской Народной Республики. По данным военного эксперта Юрия Котенка и ополченца Владлена Татарского, прорыв обороны противника обеспечили штурмовые отряды «ЧВК Вагнера».

    globallookpress/Komsomolskaya Pravda
    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    По словам Сергея Липового, Попасная, являясь крупной узловой станцией, имела большое стратегическое значение для обороны ВСУ. Теперь же она полностью освобождена от нацбатальонов.

    «Вооруженные силы Украины оставили Попасную в спешке, побросав вооружения, раненых и убитых бойцов. И сегодня на территории Попасной восстанавливаются органы военно-государственного управления, хоронятся погибшие и разбираются в том, что силовики оставили Народной милиции. Стратегическое значение я уже говорил. Это Узловая станция, через которую поставлялись стратегические грузы, боеприпасы и так далее. Сейчас это уже находится в руках милиции Луганска. Ну и в целом это политический момент, который сильно повлиял на моральный дух ВСУ, национальных батальонов и «Правого сектора»*, — добавил Герой РФ.

    globallookpress/Komsomolskaya Pravda
    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    По словам генерал-майора, российские подразделения совместно с бойцами ЛНР продолжают наступление и в настоящий момент приближаются к административной границе Луганской области. Поэтому освобождение Попасной — это очередной успех союзных сил.

    «Это не первая и не последняя победа. Это только укрепит моральный дух как наших военнослужащих, так и ВС Луганской Народной Республики», — отметил эксперт.

    Между тем, российские вооруженные силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Мариуполя стало важной вехой в кампании, предзнаменовав переход к следующему этапу. По информации Минобороны РФ, сейчас основными задачами российских войск являются освобождение Донбасса и южных территорий Украины.

    • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
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