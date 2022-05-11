Герой России Сергей Липовой: освобождение Попасной укрепило дух российских бойцов

«Вооруженные силы Украины оставили Попасную в спешке, побросав вооружения, раненых и убитых бойцов. И сегодня на территории Попасной восстанавливаются органы военно-государственного управления, хоронятся погибшие и разбираются в том, что силовики оставили Народной милиции. Стратегическое значение я уже говорил. Это Узловая станция, через которую поставлялись стратегические грузы, боеприпасы и так далее. Сейчас это уже находится в руках милиции Луганска. Ну и в целом это политический момент, который сильно повлиял на моральный дух ВСУ, национальных батальонов и «Правого сектора»*, — добавил Герой РФ.