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Освобождение города Попасная означает не только явные стратегические и тактические успехи российской армии. Данное событие укрепило боевой дух военнослужащих ВС РФ и нанесло серьезный удар по моральному состоянию украинских солдат. Данную точку зрения озвучил в интервью для ФАН Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Накануне стало известно, что Попасная полностью перешла под контроль Луганской Народной Республики. По данным военного эксперта Юрия Котенка и ополченца Владлена Татарского, прорыв обороны противника обеспечили штурмовые отряды «ЧВК Вагнера».
По словам Сергея Липового, Попасная, являясь крупной узловой станцией, имела большое стратегическое значение для обороны ВСУ. Теперь же она полностью освобождена от нацбатальонов.
«Вооруженные силы Украины оставили Попасную в спешке, побросав вооружения, раненых и убитых бойцов. И сегодня на территории Попасной восстанавливаются органы военно-государственного управления, хоронятся погибшие и разбираются в том, что силовики оставили Народной милиции. Стратегическое значение я уже говорил. Это Узловая станция, через которую поставлялись стратегические грузы, боеприпасы и так далее. Сейчас это уже находится в руках милиции Луганска. Ну и в целом это политический момент, который сильно повлиял на моральный дух ВСУ, национальных батальонов и «Правого сектора»*, — добавил Герой РФ.
По словам генерал-майора, российские подразделения совместно с бойцами ЛНР продолжают наступление и в настоящий момент приближаются к административной границе Луганской области. Поэтому освобождение Попасной — это очередной успех союзных сил.
«Это не первая и не последняя победа. Это только укрепит моральный дух как наших военнослужащих, так и ВС Луганской Народной Республики», — отметил эксперт.
Между тем, российские вооруженные силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Мариуполя стало важной вехой в кампании, предзнаменовав переход к следующему этапу. По информации Минобороны РФ, сейчас основными задачами российских войск являются освобождение Донбасса и южных территорий Украины.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация