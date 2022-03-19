Герой России Бочаров напомнил о последствиях «миротворческой» миссии США в Ливии

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон

отменит антироссийские санкции, когда Москва изменит политический курс,

сообщает телеканал

«360». По его словам, нужно быть готовым к тому, что желаемый результат

может быть достигнут не сразу.