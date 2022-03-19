Герой России Бочаров напомнил о последствиях «миротворческой» миссии США в Ливии

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Вмешательство США и стран НАТО в ход гражданской войны в Ливии
привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявил первый
заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.
Вмешательство было санкционировано резолюцией Совбеза ООН.
Оно предполагало нанесение
ракетно-бомбовых ударов по военным целям, но не предусматривало ведения
сухопутных действий. Всего в операции участвовали 18 государств, напомнил в
беседе с газетой «Известия»
Бочаров.
«После себя (США. — Прим. ред.) оставляют просто разрушение,
дестабилизацию ситуации, и считают, что они во всем этом правы. В результате
бомбардировки, которую нанесли их военные, погибли сотни мирных граждан», –
заявил Бочаров.
США не предотвратили гражданскую войну, а усугубили ее.
Столкновение породило хаос и закончилось гибелью лидера Ливии Муаммара Каддафи,
который управлял страной десятки лет, отметил Герой России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон
отменит антироссийские санкции, когда Москва изменит политический курс,
сообщает телеканал
«360». По его словам, нужно быть готовым к тому, что желаемый результат
может быть достигнут не сразу.