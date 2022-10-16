«Героически сражаются за мирное небо»: российские военные уничтожили украинских националистов, защитив сослуживцев

Журналисты «Народных Новостей» продолжают знакомить россиян с именами и подвигами героев, которые при выполнении поставленных боевых задач в ходе спецоперации России по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик проявили свой профессиональный опыт, характер, мужество и отвагу.
Сержант Сергей Верховода
Экипаж военной боевой машины реактивного артиллерийского взвода под командованием сержанта Сергея Верховода выполнял боевую задачу по огневой поддержке одного из подразделений батальонно-тактической группы, ведущей наступление на позиции украинских националистов.
Благодаря профессиональным навыкам сержанта, его своевременным и точным расчетам, в том числе умелой организацией работы вверенного личного состава боевой машины, были уничтожены резервы украинских вооруженных формирований в количестве двух боевых машин пехоты и около 20 радикалов.
Грамотными действиями сержанта Сергея Верховоды был обеспечен прорыв позиций ВСУ и продвижение поддерживаемого подразделения российских войск вглубь обороны противника.
Сержант Евгений Сергиенко
Заместитель командира взвода, сержант Евгений Сергиенко вместе с подчиненными выполнял задачу по организации боевого охранения подступов к району прибытия российских колонн с топливом и боеприпасами.
Сержант занял позицию на небольшой возвышенности и стал вести наблюдение за прилегающей территорией.
В ходе наблюдения Сергиенко заметил движение в ближайшей лесополосе. Оценив обстановку, сержант Сергиенко скомандовал приготовиться к стрельбе, указав на опасное направление. В этот момент к позициям боевого охранения вышла диверсионно-разведывательная группа украинских националистов.
Предвидя бой, Евгений организовал оборону и продержался до прибытия подкрепления.
Ведя прицельный огонь, сержант лично уничтожил трех националистов и ранил одного. Не ожидавшие столь сильного отпора украинские военные спешно отступили, понеся большие потери в живой силе.
Профессиональные действия заместителя командира взвода сержанта Сергиенко позволили не только отбить атаку украинских диверсантов, но и обеспечить безопасность движения колонны снабжения без потерь среди личного состава.
Россияне восхищаются смелостью и отвагой военнослужащих ВС РФ, отмечая их профессиональные качества, которые помогают защищать рубежи Родины, а также соотечественников в Донбассе.
«Россия с Вами! Вы наше будущее, надежда и вера в правду! Гордимся вами, мужики! Слава русскому воинству! Вершите историю!!! Вы — сила»;
«Низкий вам поклон, ребята, за ваше мужество и смелость. Мы под надежной защитой. Храни вас Бог! Горжусь тем, что я хожу с вами по одной земле, вы все до одного герои»;
«Низкий поклон Вам, ребята. Мы вами очень гордимся! Мы с вами»;
«Наши предки воевали за нашу Родину, чтобы мы жили счастливо. В каждой семье есть герои ВОВ. А сейчас мирное время, и наши братья, мужья, сыновья — героически сражаются за мирное небо. Господи, помоги им вернуться в семьи живыми и невредимыми. Ребята мы молился за вас. Храни вас, Господь»;
«Смелые, умные и бесстрашные мужчины. Только наши могут быть такими! Вы лучшие защитники России! Мы гордимся вами и ждем вас всех домой!!!» — прокомментировали россияне.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
В среду, 21 сентября, российский лидер подписал указ о частичной мобилизации. Свое решение он объяснил необходимостью защитить суверенитет и целостность РФ. Владимир Путин добавил, что под мобилизацию попадут исключительно граждане, находящиеся в запасе.