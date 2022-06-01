Германский генерал Виттман: ФРГ виновна в военных провалах Украины

Бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман считает, что Германия ответственна за недостаточно быстрое укрепление боеспособности украинской армии.
Виттман в беседе с журналистами Welt отреагировал на регулярные поражения ВСУ на поле боя и констатировал ухудшение положения Украины.
«Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая. Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены», — заявил Виттман.
Он считает, что германские власти просто ищут как можно больше отговорок и искусственно созданных бюрократических препятствий, чтобы не поставлять Украине вооружение. По словам генерала, ФРГ надеется переждать украинский кризис.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.