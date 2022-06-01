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Германский генерал Виттман: ФРГ виновна в военных провалах Украины

Германский генерал Виттман: ФРГ виновна в военных провалах Украины
Федеральное агентство новостей

Бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман считает, что Германия ответственна за недостаточно быстрое укрепление боеспособности украинской армии.

Виттман в беседе с журналистами Welt отреагировал на регулярные поражения ВСУ на поле боя и констатировал ухудшение положения Украины.

«Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая. Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены», — заявил Виттман.

Он считает, что германские власти просто ищут как можно больше отговорок и искусственно созданных бюрократических препятствий, чтобы не поставлять Украине вооружение. По словам генерала, ФРГ надеется переждать украинский кризис.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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