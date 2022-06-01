Германский генерал Виттман: ФРГ виновна в военных провалах Украины

«Если президент Зеленский говорит, что давление увеличивается, то это значит, что ситуация из рук вон плохая. Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены», — заявил Виттман.