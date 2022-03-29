Германский политик Крамер упрекнул посла Украины Мельника за незнание тонкостей дипломатии

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник явно не в курсе
тонкостей дипломатии. Такой точки зрения придерживается немецкий политик Николаус
Крамер.
Украинский дипломат не «дружит» с верховенством права,
отметил Крамер. Он также обратил внимание, что Мельник публично выступает в
защиту нацбатальона «Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в
РФ открыто уголовное дело).
«Я рекомендую ему (послу. — Прим. ред.) защищать свое
государство с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами», — подчеркнул Крамер.
Ранее агрессивные требования Мельника к канцлеру ФРГ Олафу
Шольцу вызвали скандал в Берлине. Парламентский статс-секретарь назвал посла «невыносимым»,
передает «Царьград».
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