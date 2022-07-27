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Германия выделит почти 180 млрд евро для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Деньги пойдут на развитие «зелёных» технологий

Германия выделит почти 180 млрд евро для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Деньги пойдут на развитие «зелёных» технологий

Кабинет министров Германии сегодня утвердил планы по выделению 177,5 млрд евро для Фонда климата и трансформации в течение всего трёх лет. 


Деньги будут выделять с 2023 по 2026 год, и пойдут они на модернизации экономики страны. Если точнее, в первую очередь на декарбонизацию, то есть, проще говоря, на переход на зелёную энергетику. Источники говорят, что этот план утверждён в том числе, так как он позволит снизить зависимость Германии от российских энергоносителей. 

Расширение использования возобновляемых ресурсов стало «еще более актуальным и неотложным» после возникновения ситуации в Украине, заявил на пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner). 

Также Германия выделит почти 17 млрд евро на повышение энергоэффективности множества зданий в стране. Ещё 5,6 млрд евро будут выделены на развитие рынка электромобилей, включая расширение инфраструктуры. Правда, субсидии на электромобили отменят. 

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RusNewsToday24
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