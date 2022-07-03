Германия подыскивает для войск надежную защиту от российских «Искандеров»

Предполагается, что THAAD вместе с системами Arrow 3 смогут обеспечить защиту европейского воздушного пространства. Подробностей предполагаемой сделки не приводится, но до этого Берлин успел обсудить с Тель-Авивом возможную покупку Arrow. Если соглашение будет подписано, то радары будут установлены сразу в трех местах, «закрыв» небо не только над ФРГ, но еще и над Польшей, Прибалтикой и Румынией. Общую стоимость сделки оценивают в два миллиарда евро.