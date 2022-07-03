Германия подыскивает для войск надежную защиту от российских «Искандеров»

Минобороны Германии ищет зенитный ракетный комплекс, способный перехватывать ракеты ОТРК «Искандер». Берлин выбирает между американскими противоракетными THAAD и израильскими Arrow 3.
Немецкая пресса со ссылкой на неуказанный источник в бундесвере сообщила, что под впечатлением от событий на Украине командование начало подыскивать системы, способные перехватывать ракеты «Искандеров».
Предполагается, что THAAD вместе с системами Arrow 3 смогут обеспечить защиту европейского воздушного пространства. Подробностей предполагаемой сделки не приводится, но до этого Берлин успел обсудить с Тель-Авивом возможную покупку Arrow. Если соглашение будет подписано, то радары будут установлены сразу в трех местах, «закрыв» небо не только над ФРГ, но еще и над Польшей, Прибалтикой и Румынией. Общую стоимость сделки оценивают в два миллиарда евро.
Ранее телеканал RT сообщил, что Берлин за первое полугодие 2022 года согласовал оборонный экспорт на Украину на 562 миллионов евро. Таким образом Киев стал крупнейшим импортером оружия из ФРГ.