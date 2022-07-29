Германия оставит школы без горячей воды в попытках сэкономить газ

Ранее для экономии энергии в Мюнхене начали отключать уличное освещение по ночам, а скоро перестанут подсвечивать в темное время суток и городскую ратушу. Кроме того, Дитер Райтер напомнил и о периодическом энергосберегающем выключении светофоров, когда на дорогах нет большого количества машин.