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Германия оставит школы без горячей воды в попытках сэкономить газ

Германия оставит школы без горячей воды в попытках сэкономить газ
unsplash.com

Власти Мюнхена намерены отключать горячую воду в муниципальных школах и офисах. Об этом рассказал обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

По его словам, в школы воду перестанут подавать в период летних каникул. Эта мера поможет сэкономить газ, который в стране находится в остром дефиците в преддверии зимы.

«Мы все призваны внести свой вклад. Администрация города подает здесь хороший пример», — цитирует политика издание Süddeutsche Zeitung.

Ранее для экономии энергии в Мюнхене начали отключать уличное освещение по ночам, а скоро перестанут подсвечивать в темное время суток и городскую ратушу. Кроме того, Дитер Райтер напомнил и о периодическом энергосберегающем выключении светофоров, когда на дорогах нет большого количества машин.

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RusNewsToday24
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