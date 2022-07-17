Германия не ощутила всех «прелестей» санкций: Борисов спрогнозировал развал экономики ФРГ к 2023 году

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что с России не снимут санкции, а Берлин продолжит поддерживать Украину. В ближайшем будущем ФРГ ждет резкий рост экономического кризиса, который будет развиваться в геометрической прогрессии, заявил германист, обозреватель «Российской газеты» Тимофей Борисов в беседе с «Народными Новостями».
Немцы заявили, что считают абсурдным громкое заявление Бербок. Они отметили, что политик ставит бессмысленные санкции выше блага граждан ФРГ. При этом зимой может случиться массовая безработица, что приведет к недовольству населения и отставке правительства. Борисов подчеркнул, что пока нет предпосылок для массовых протестов в Германии. Однако предлогов для ухода правительства в отставку также не наблюдается.
«Надо понимать, что недовольные были всегда и во все времена. Сейчас их в Германии намного больше. Но, если посмотреть на немецкие соцопросы, то “Зеленые” занимают лидирующее положение среди настроений граждан Германии», — уточнил эксперт.
Он отметил, что ФРГ является богатой страной, так как именно она до сих пор не ощутила всех «прелестей» санкций, чего нельзя сказать об остальных членах Евросоюза.
«Там, конечно, счета за коммуналку растут. Но суммы не стали слишком болезненным ударом, немцы в западной Германии имеют большие зарплаты. В восточной Германии ситуация иная, там уже цены непорядок выше», — констатировал Борисов.
Однако, по его мнению, дальше Германию не ждет ничего хорошего. Цены будут лишь расти, в зависимости от развития энергетического кризиса.
«Продолжится повышение цен на коммуналку в геометрической прогрессии. Уже в 2023 году Германию ждут очень тяжелые времена — люди начнут замерзать в прямом смысле, могут остановиться целые отрасли промышленности: сталелитейная, стекольная. Люди начнут лишаться своих рабочих мест», — заявил германист.
Он уточнил, что в данной ситуации важно брать в расчет факт того, что у немецкого правительства есть большая подушка безопасности — 800 млрд евро.
«Эту сумму можно пустить на компенсации бизнесу, компаниям, чтобы шок от повышения цен не был слишком большим для жителей страны. Однако тройная коалиция Германии ни к чему хорошему не приведет. Любое смягчение санкций не будет рассмотрено. А при катастрофически холодной зиме Германии может не хватить энергоресурсов», — подчеркнул эксперт.
Ранее «Народные Новости» писали, что антироссийские санкции нанесли непоправимый удар экономике Финляндии. Она оказалась страной северного региона, на которой сильнее всего сказались последствия санкционной политики против РФ, и прогноз по росту благосостояния граждан не сулит ничего хорошего.