Немцы заявили, что считают абсурдным громкое заявление Бербок. Они отметили, что политик ставит бессмысленные санкции выше блага граждан ФРГ. При этом зимой может случиться массовая безработица, что приведет к недовольству населения и отставке правительства. Борисов подчеркнул, что пока нет предпосылок для массовых протестов в Германии. Однако предлогов для ухода правительства в отставку также не наблюдается.